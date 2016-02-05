Транспорт - аки по воде, аки по суху

(короткий экскурс, не претендующий на всеохватность)

Рассказать в небольшой статье об истории развития транспорта – дело малоперспективное. Потому что понятие это (от латинского trans, portare) – обозначающее совокупность средств, предназначенных для перемещения людей, грузов, сигналов и информации из одного места в другое – практически необъятно и постоянно обновляемо. Даже если ограничиться описанием человеческого гения, обуздавшего пространство и время, способного передвигаться все быстрее и быстрее аки по воде, аки по суху, аки над землею, аки под нею же, матушкой. Но определенно – мир давно уже сделал свой выбор, разделившись на тех, кто рулит – с одной стороны и тех, кого рулят – с противоположной. Хотелось бы максимально приблизить обе части человечества друг к другу. Чтобы пассажиры лучше представляли себе, какой кровью дается их комфорт и безопасность, а водители, пилоты, капитаны и т.д. не забывали о тех, кого и для кого везут. Тем более, что именно в этом заключается их главное предназначение.

Однако, начнем ab ovо, то бишь – от яйца. Если, предположим, «запрягать» с «аки по суху», правильнее всего будет упомянуть о вьючном транспорте, предполагавшем перевозки кого-либо или чего-либо непосредственно на животном. Сколько это длилось, не будем гадать, а скажем прямо – значительно быстрее человек стал передвигаться благодаря колесу. Да и вьючным полегчало. А состоялось это, одно из главных изобретений человечества, якобы в Месопотамии в средине 4-го тысячелетия до нашей эры. И представляло оно из себя диск, насаживаемый на ось. Поговаривают также, что самым ранним «колесом» считается находка, сделанная в Румынии. Ее относят к последней четверти V тысячелетия до н. э. На одном из поселений в Кукутени румынский археолог М. Дину нашел глиняные модельки колес от игрушечных повозок. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о происхождении колеса шире. Однако мы отметим следующее: исторически засвидетельствовано, что практически с появлением оного наступила эпоха гужевого транспорта. Лошадей, волов, буйволов, ослов, мулов, оленей и остальных парнокопытных дружно впрягли в повозки, кареты, двуколки, дилижансы и прочие рессорные и не очень экипажи!

В северных регионах вплоть до средины 60-х годов 20-го века вместо оленей и лошадей широко использовались ездовые собаки. Собачьими упряжками пользовались не только местные жители, но и все государственные службы, включая пограничные войска, почту и научные экспедиции.

Однако, возвращаясь к нашему повествованию, отметим, что технический прогресс постепенно оставил гужевой транспорт в своих исторических рамках. Конечно же, это объясняется тем, что в средине XIX века широкое распространение получили железные дороги – «железки», как их называли в просторечии. А поэты что только не писали на эту тему! Допустим, Есенин, обращавшийся в жеребенку:

Милый, милый, смешной дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?



Да, впору было драматизировать ситуацию данникам седой старины… Принято считать, что первый в мире паровоз создал в 1803 году английский изобретатель Ричард Тревитик. Но из-за своей большой массы он так никогда и не использовался. А в 1814 году другой англичанин, Джордж Стефенсон (Стивенсон), усовершенствовал разработку и построил свой первый паровоз «Блюхер» – для работы на руднике. Он же в 1823 году создал первый в мире паровозостроительный завод. В 1825 году появилась первая в мире пассажирская железная дорога, которая соединила города Дарлингтон и Стоктон.

О рельсовом транспорте еще скажем и не раз. А сейчас хотелось бы отметить, что ХIХ век стал поистине урожайным в плане транспортной революции. К примеру, появление парохода относят к его началу - когда наладилось производство паровых машин. В 1807 году американский изобретатель Фултон первым в мире построил речной колесный пароход «Клермонт». В своем первом рейсе по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани он двигался со скоростью 5 узлов (то есть, около 9 километров в час).

Первый троллейбус был создан в Германии в 1882 году. А вот в СССР они появились уже в 1933 году.

Нет однозначности и с колыбелью воздушного транспорта. Официальное мнение гласит, что первый в мире самолет Flyer I построили братья Райт и совершили свой знаменитый полет 17 декабря 1903 года. А во франкоязычных странах первым самолетом считают биплан 14-bis Альберто Сантос-Дюмона. На российских просторах утверждали, что самолет изобрел Александр Можайский. Сколько самолетов, столько и мнений…

Однако, признаем, что гужевой транспорт просто так не сдавался ревущим ревмя моторам и оставался довольно важным видом передвижения вплоть до Второй мировой войны. И лишь со временем был вынужден все больше и больше уступать место на авансцене планеты Земля современным моторизованным видами транспорта, среди которых особое место занимает автомобиль.

Говоря об автотранспорте, именно он взял и поделил человечество на автомобилистов и пешеходов. Историческая справка гласит – первый автомобиль с паровым двигателем появился в 1770 году с легкой руки французского ученого Кюньйо. В 1886 году два немецких ученых, Даймлер и Бенц, сконструировали автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Mercedes-Benz… Не правда ли, звучит, как пароль целого поколения. А то и нескольких! И неважно – оказывались вы когда-нибудь в салоне этого чуда техники или нет.

Увлекаясь моторизованными средствами передвижения, мы чуть было не забыли о трудяге-велосипеде, что в переводе обозначает – «быстрая нога». Его изобретение стало именем нарицательным при любой промашке. Обратите внимание, как иногда говорят: «Тоже мне, велосипед изобрел!» Истории его возникновения окутаны мраком и интригами. Но, снова-таки, обратимся к одному из исторических фактов, который гласит: в 1863 году молодой мастер по изготовлению детских колясок из Нанси (Франция) Пьер Лалман смастерил первый велосипед, напоминающий современные образцы. Это произошло, естественно в Париже. Секундочку, а как быть с немецким бароном Карлом фон Дрезом, который еще в 1814 году собрал некий двухколесный деревянный самокат и сам дал ему название: «машина для хождения»? Подобных перетягиваний одеяла – предостаточно. Каждый причастный внес в это дело свою лепту, в результате чего – имеем, что имеем. И история велосипеда, как и других видов транспорта, – продолжается.

Как обещали, возвращаемся к его величеству рельсовому транспорту. Его прошлое, настоящее и будущее стоят того! Первый метрополитен (подземная железная дорога) появился в Лондоне в 1863 году. Его длина составляла 3,6 километра. Через три года в Нью-Йорке была открыта надземная (на металлических эстакадах) железнодорожная линия. Следующие метрополитены появились в Будапеште (1896 г.) и в Париже (1900 г.).

Первая трамвайная линия была пущена в 1881 году около Берлина. Длина ее составила 2,5 километра. При этом вагон с 20 пассажирами двигался со скоростью 30 километров в час. В тогдашней России первые электрические трамвайные линии были построены в Киеве (1892 г.), Нижнем Новгороде (1896 г.) и Москве (1899 г.).

Сегодня трамвай постепенно становится историей. Однако, в рельсовых средствах передвижения потребность не исчезает. Технологии постоянно совершенствуются, реализуя самые смелые идеи своих создателей. Так, в мире существует достаточное количество систем подвесных монорельсовых дорог для перевозки пассажиров и грузов – современных разновидностей рельсового транспорта. Хотя формально под выражением монорельс понимается железная дорога, в которой используется один несущий рельс.

И, казалось бы, что можно еще придумать? Оказывается – нет предела совершенству! В Белоруссии уже более 40 лет на основе тех или иных изобретений под руководством Анатолия Юницкого разрабатываются совершенн уникальные технологии струнного транспорта - SkyWay. Они предназначены для перевозок пассажиров и грузов с наименьшим воздействием на экологию, повышенной комфортностью и безопасностью; основываются на скурпулезных инженерных расчетах и неоднократных испытаниях. Пройдет еще немного времени, и этот транспорт станет реальностью!

Специалисты подсчитали, что рельсо-струнные транспортные эстакадные системы Юницкого обладают достаточной долговечностью, высокой жёсткостью и ровностью пути, малыми расходами энергии на передвижение, относительной простотой и дешевизной (не в ущерб качеству), безопасностью и возможностью осуществлять перевозки со скоростью до 500 км/ч. Он максимально гармонирует с окружающей средой. Словом, отвечает всем тем требованиям, которые сегодня выдвигаются перед разработчиками.

…Итак, появляются новые идеи, воплощаемые в реальность, а значит – история развития транспорта продолжается!

05.02.2016